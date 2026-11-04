Переговоры представителей США, европейских стран и Украины в Брюсселе не привели к практическим результатам в вопросе урегулирования конфликта. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник, знакомый с итогами встречи.

За одним столом собрались технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка. По словам собеседника агентства, добиться конкретных подвижек в мирном процессе участникам не удалось. При этом в итоговом заявлении Еврокомиссия сосредоточилась на экономической повестке, сообщив об обсуждении послевоенного восстановления и дальнейшего развития Украины.

Встреча стала продолжением дипломатических консультаций, состоявшихся ранее в американском Майами. Как сообщал Life.ru, октябрьские переговоры представителей Киева, Вашингтона, ЕС и НАТО завершились досрочно. Делегации не договорились о проведении второго дня встречи, а причины такого решения первоначально не раскрывались.

Следующий этап переговорного процесса намечен на 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф подтвердил проведение консультаций России и Украины при посредничестве США. Стороны намерены обсудить прекращение конфликта, послевоенные гарантии безопасности и меры по деэскалации. Речь идёт о встрече переговорных команд, а не лидеров государств.