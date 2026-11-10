Владимир Зеленский отказался рассматривать передачу Донбасса России как гарантию завершения украинского конфликта. По его мнению, даже территориальные уступки не исключают возобновления боевых действий в будущем. Об этом он рассказал в интервью датской телекомпании DR Nyheder.

По словам украинского лидера, американские переговорщики предлагали Киеву отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Однако Зеленский усомнился в эффективности такого механизма и потребовал разъяснить, какие именно обязательства готовы взять на себя США.

«Отдать украинскую землю ради мира — это просто абстрактные слова. <...> Никто не верит, что [президент РФ Владимир] Путин остановится, если мы оставим Донбасс» — заявил Зеленский.