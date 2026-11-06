В США задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. По данным New York Post, его подозревают в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Задержание произошло во Флориде, где мужчина находился в специализированном учреждении для пожилых людей.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, расследованием занимается Федеральное бюро расследований США. Ранее предполагаемые запрещённые материалы обнаружили среди вещей Маркла в двух странах — на Филиппинах, где он прежде проживал, и в Мексике, где арендовал помещение для хранения личного имущества.

О возможном преступлении стало известно после заявления сына Маркла, Томаса-младшего. По его словам, ещё летом он обнаружил подозрительные материалы среди вещей отца и обратился к правоохранителям. Позднее журналисты Daily Mail сообщили о новых находках на складе в мексиканском городе Росарито и передали информацию ФБР.

Расследование ведётся сразу в нескольких странах. Филиппинская полиция ранее подтвердила обнаружение материалов сексуального насилия над несовершеннолетними на изъятых электронных устройствах. При этом следователям ещё предстоит установить, кому принадлежали файлы и кто несёт ответственность за их появление.

Сам Томас Маркл категорически отвергает обвинения. В беседе с Daily Mail он назвал подозрения ложными и заявил, что никогда не скачивал подобные материалы. Информации о признании его виновным судом нет.

Меган Маркл ранее заявила, что глубоко потрясена появившимися сведениями. Герцогиня выразила обеспокоенность судьбой детей, которые могли пострадать, и надежду на тщательное расследование обстоятельств дела. <Cite refs=