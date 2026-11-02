82-летнего отца герцогини Сассекской Меган Маркл перевели в специализированное учреждение во Флориде, где ухаживают за пожилыми людьми с нарушениями памяти, включая деменцию. Переезд произошёл на фоне расследования в отношении Томаса Маркла, сообщает британская газета The Sun.

Мужчину перевезли в новый дом ухода 30 октября. По данным издания, организацией переезда занималась его старшая дочь Саманта. Проживание и медицинское сопровождение обходятся примерно в три тысячи фунтов стерлингов в месяц. До этого Маркл находился в реабилитационном центре, содержание в котором стоило около семи тысяч фунтов.

Здоровье отца Меган заметно ухудшилось за последние годы. В 2022 году он перенёс инсульт, а в декабре 2025-го ему ампутировали часть левой ноги после осложнений, связанных с тромбом. Позднее Маркл вернулся с Филиппин в США, чтобы продолжить лечение.

The Sun также пишет, что у мужчины диагностировали деменцию. Американский адвокат Спенсер Кувин предупредил, что серьёзные проблемы с памятью могут затруднить допрос Маркла. По словам юриста, следователям в таком случае потребуются дополнительные правовые основания и медицинская оценка его состояния.

Тем временем на Филиппинах продолжается проверка сообщений о предполагаемых материалах сексуального насилия над детьми, обнаруженных среди вещей Маркла. Местные власти подтвердили проведение расследования. Сам отец герцогини категорически отрицает причастность к противоправным действиям и утверждает, что обвинения ложны. Его вина не установлена.

Меган Маркл ранее сообщила, что глубоко потрясена появившимися обвинениями, и выразила сочувствие возможным пострадавшим. По словам герцогини, о тревожных заявлениях в отношении отца она впервые узнала ещё в 2018 году. Отношения между ними остаются напряжёнными, а сам Томас Маркл уже много лет практически не общается с дочерью.

Ранее Life.ru рассказывал, что поводом для расследования стало обращение сына Томаса Маркла в полицию. Маркл-младший утверждает, что обнаружил в бывшем доме отца на филиппинском острове Себу четыре коробки с фотографиями, видеозаписями и электронными носителями. Он передал находку правоохранителям, после чего к проверке подключились подразделения, занимающиеся преступлениями против детей. Власти Филиппин сообщили об изучении полученных материалов. Информации о доказанной причастности Маркла-старшего к преступлениям нет.