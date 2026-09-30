Папарацци заглядывали за ограду: Гарри и Меган пожаловались на слежку за детьми

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за их детьми возле новой школы в Великобритании. Представитель супругов назвал действия фотографов «чрезвычайно безрассудным» вмешательством в частную жизнь семьи.

По его словам, фотографы ходили вдоль периметра школы, останавливались у ограждения, заглядывали на территорию и наблюдали за детьми во время занятий и перемен. В окружении пары утверждают, что речь шла о европейских папарацци.

Как сообщает Sky News, двоих мужчин с рюкзаками и белым фургоном заметили сотрудники частной охраны и школы. Полиция выяснила, что автомобиль был арендован, а сами мужчины работали фотографами на европейское агентство.

Арчи и Лилибет недавно сменили школу после того, как специалисты по безопасности семьи выразили обеспокоенность прежним маршрутом до учебного заведения и обратно. Семья вернулась в Великобританию в конце августа после нескольких лет жизни в США.

Гарри ранее неоднократно добивался предоставления ему и семье государственной охраны в Великобритании. Спор вокруг мер безопасности особенно обострился после возвращения Сассексов в страну.

Ранее Life.ru рассказывал, что Гарри и Меган ужесточили требования к школе, где должны были учиться Арчи и Лилибет. По данным издания, супруги заранее обозначили дополнительные условия, связанные с безопасностью и приватностью детей. Особое внимание уделялось тому, чтобы жизнь наследников пары оставалась максимально закрытой от посторонних и прессы.