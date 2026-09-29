«Подайте еду на тарелке»: Меган Маркл высмеяли за советы по приёму гостей
Меган Маркл раскритиковали за банальные советы в соцсетях по приёму гостей
Меган Маркл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aseverofficial
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с насмешками в соцсетях после очередной рекомендации для подписчиков о том, как принимать гостей дома. Совет появился в аккаунте её лайфстайл-бренда As Ever.
Герцогиня Сассекская предложила по возможности закончить основную подготовку до прихода компании, оставив на финал только одно несложное дело на кухне. По её задумке, так хозяин сможет спокойно завершить его, пока приглашённые осваиваются в доме.
Часть аудитории сочла рекомендацию слишком очевидной. Пользователи иронизировали, что следующими лайфхаками могут стать предложение включить свет перед мероприятием или открыть дверь пришедшим.
«На следующей неделе: подайте еду на тарелке», — пошутил один из комментаторов.
Ранее Life.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, однако не планируют обязательно оставаться там навсегда. Букингемский дворец даже не предоставил им официальный статус, подчеркнув, что они будут лишь частными лицами.
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