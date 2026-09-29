«Подайте еду на тарелке»: Меган Маркл высмеяли за советы по приёму гостей

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с насмешками в соцсетях после очередной рекомендации для подписчиков о том, как принимать гостей дома. Совет появился в аккаунте её лайфстайл-бренда As Ever.

Герцогиня Сассекская предложила по возможности закончить основную подготовку до прихода компании, оставив на финал только одно несложное дело на кухне. По её задумке, так хозяин сможет спокойно завершить его, пока приглашённые осваиваются в доме.

Часть аудитории сочла рекомендацию слишком очевидной. Пользователи иронизировали, что следующими лайфхаками могут стать предложение включить свет перед мероприятием или открыть дверь пришедшим.

«На следующей неделе: подайте еду на тарелке», — пошутил один из комментаторов.