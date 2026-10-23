У 82-летнего отца Меган Маркл нашли 4 коробки с детским порно — его сдал родной сын

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летний Томас Маркл-старший, оказался в центре полицейского расследования на Филиппинах. Правоохранители проверяют сообщения об обнаружении в его бывшем доме материалов сексуального насилия над детьми. Сам мужчина категорически отвергает обвинения, сообщает британская газета The Sun.

Поводом для расследования стало заявление сына Томаса Маркла, который утверждает, что нашёл среди вещей отца 4 коробки с сотнями фотографий и видеозаписей запрещённого содержания. По его словам, материалы находились в доме на острове Себу.

Маркл-младший сообщил о находке филиппинским властям, а также обратился в американские правоохранительные органы. К изучению обстоятельств подключились профильные подразделения полиции Филиппин, занимающиеся защитой женщин и детей.

Как пишет издание, американские следователи также получили сведения о предполагаемых материалах. При этом информация о возбуждении уголовного дела против Маркла-старшего в США пока не подтверждена.

Сам отец герцогини Сассекской отрицает причастность к хранению запрещённых материалов. В разговоре с журналистами он назвал предъявленные ему обвинения ложью. На момент публикации о предъявлении ему официальных обвинений не сообщалось.

Меган Маркл уже отреагировала на произошедшее. В заявлении телеканалу Sky News она призналась, что глубоко потрясена новостями, и выразила сочувствие детям, которые могли пострадать. Герцогиня также сообщила, что ещё в 2018 году получила информацию о тревожных обвинениях в адрес отца и рассчитывала на их проверку правоохранительными органами. По словам Меган, именно стремление защитить своих детей стало причиной, по которой она не допускала контактов отца с ними.

Ранее Life.ru рассказывал о сложных отношениях Меган Маркл с отцом и её возвращении в Великобританию вместе с принцем Гарри. В материале от 20 августа 2026 года издание разбирало перемены в жизни герцогов Сассекских после нескольких лет, проведённых в США, а также их отношения с британской королевской семьёй. Отношения герцогини с Томасом Марклом остаются напряжёнными со времени её свадьбы с принцем в 2018 году.