Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло рекордных 82% по данным социологического института INSA. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает лидировать в рейтинге политических сил страны. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты нового опроса.

Согласно исследованию, доля немцев, отрицательно оценивающих деятельность главы правительства, выросла на два процентных пункта по сравнению с началом октября. Лишь 13% опрошенных выразили удовлетворение работой канцлера.

Аналогичные оценки получило и федеральное правительство. Деятельностью правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии недовольны 82% респондентов, тогда как положительно её оценивают только 13%.

Одной из причин падения поддержки властей может быть ухудшение материального положения граждан. Как показал опрос, 60% участников считают, что их личная ситуация при нынешнем правительстве стала хуже. Лишь 6% отметили улучшения, а 29% не заметили перемен.

На фоне недовольства правящей коалицией первое место в партийном рейтинге INSA удерживает «Альтернатива для Германии». Её поддерживают 29% опрошенных, тогда как блок ХДС/ХСС набирает 19%. Разрыв между политическими силами достиг десяти процентных пунктов.

Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, получают 14% поддержки. «Зелёные» набирают 15%, а Левая партия — 10%. Таким образом, обе партии действующего правительства по отдельности уступают АдГ.