Заместитель руководителя парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу (ХДС) участвовать в выборах на Украине вместо Германии. Так политик раскритиковал партию канцлера Фридриха Мерца за намерение выделить Киеву дополнительные 200 миллионов евро на подготовку к зиме. Своё возмущение депутат выразил в социальной сети X.

«Что насчет страданий немцев? ХДС безразлично, что многие немцы из-за страха перед высокими расходами уже почти не осмеливаются включать отопление? ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», — написал Фронмайер.

По мнению представителя АдГ, правящая партия уделяет недостаточно внимания собственным гражданам, которые сталкиваются с высокими расходами на отопление. Депутат считает, что немецкие власти должны в первую очередь заниматься решением внутренних социальных и экономических проблем.

Поводом для критики стали сообщения о новом пакете помощи Украине. Ранее издание Politico выяснило, что правящая коалиция Германии, состоящая из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, намерена выделить Киеву дополнительные 200 миллионов евро в рамках так называемой зимней помощи.

По информации журналистов, половину этой суммы планируется предоставить из бюджета Министерства иностранных дел ФРГ, а остальные 100 миллионов евро — из средств Министерства экономического сотрудничества и развития.

Финансирование предназначено прежде всего для поддержки украинской энергетической инфраструктуры и гуманитарных мероприятий в преддверии зимы. Для выделения средств коалиционным фракциям необходимо провести соответствующее решение через бюджетные процедуры бундестага.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отверг претензии оппозиционного депутата. Представители правящей коалиции обосновывают помощь Украине необходимостью поддерживать её энергетическую инфраструктуру и обеспечивать безопасность Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что Маркус Фронмайер раскритиковал главу МИД Германии Йоханна Вадефуля из-за помощи Украине. Во время заседания бундестага депутат возмутился выделением Киеву дополнительных 200 миллионов евро на подготовку к зиме. Он обратил внимание на финансовые трудности жителей ФРГ и потребовал объяснить, почему правительство не оказывает им сопоставимой поддержки.