Власти Германии могут готовить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет «Таурус», несмотря на отсутствие официальных подтверждений таких планов. Подобную возможность допустил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с газетой «Известия».

Политик обратил внимание на закрытый характер решений Берлина о военной помощи Киеву. По его мнению, отсутствие публичной информации не позволяет достоверно установить, рассматривает ли правительство отправку ракет.

«На сегодняшний день нет публично подтвержденных доказательств неизбежности таких поставок. Однако, поскольку федеральное правительство держит в секрете подробности, касающиеся поставок вооружений, нельзя полностью исключать вероятность ведения подобных приготовлений», — заявил Котре.

Депутат подчеркнул, что АдГ выступает против передачи Киеву этого вооружения. Представители партии регулярно поднимают вопрос в бундестаге и призывают немецкие власти отказаться от соответствующих решений.

Берлин ранее ограничил раскрытие сведений о конкретных видах вооружения, которое направляет Украине. Власти ФРГ объясняли такой подход соображениями военной безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил заинтересованность в приобретении немецких крылатых ракет «Таурус». Во время интервью телеканалу ZDF он предложил не только закупить вооружение, но и провести его испытания. Украинский политик считает, что подобное сотрудничество принесло бы пользу обеим странам. Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в марте заявлял об отсутствии необходимости передавать Киеву эти ракеты. Свою позицию он объяснил развитием украинских дальнобойных вооружений. До этого Мерц допускал отправку «Таурусов», указывая на наличие соответствующих запасов у бундесвера. Впоследствии канцлер пересмотрел оценку потребностей Украины и заявил, что она располагает достаточными возможностями для дальних ударов.