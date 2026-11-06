Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus, чтобы помешать предстоящим переговорам России, США и Украины в Абу-Даби. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Газетой.Ru» депутат предположил, что инициатива могла исходить от Великобритании.

«Что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, всё-таки Лондон. Но у меня нет доказательств, я их и не искал», — признал парламентарий.

При этом Климов убеждён, что время для нового заявления о немецких ракетах выбрано неслучайно. По его оценке, требование Киева связано с подготовкой трёхсторонней встречи в Объединённых Арабских Эмиратах, запланированной на 10–11 ноября.

«Но то, что это сделано в пику, готовящимся трёхсторонним переговорам в Абу-Даби, в этом у меня лично никаких сомнений нет», — заявил депутат. Он считает, что главная цель подобного шага — сорвать дипломатические консультации.

Зеленский объяснил интерес к дальнобойному вооружению нехваткой американских противоракет для систем ПВО. Он утверждает, что немецкие ракеты необходимы Украине для поражения российских пусковых установок. При этом Киев рассчитывает, что применение Taurus позволит немецким производителям оценить возможности вооружения в реальных боевых условиях.

Ранее Life.ru сообщал о желании Зеленского заказать у Германии ракеты Taurus для испытаний. Украинский лидер назвал возможную сделку выгодной для обеих стран, хотя ранее Мерц усомнился в необходимости передачи такого вооружения Киеву.