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Опубликовано 6 сентября, 11:27

Посол РФ предупредил о «другом разговоре» с Берлином при поставках Taurus Киеву

Крылатая ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Крылатая ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что в случае поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus разговор Москвы с Берлином перейдёт в другое русло.

«Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», — подчеркнул дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Таким образом Нечаев ответил на вопрос, станут ли поставки Taurus пересечением «красных линий», о которых неоднократно предупреждала российская сторона.

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Напомним, лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил, что Берлину стоит пригрозить России передачей Украине ракет Taurus в качестве реакции на «гибридные угрозы» со стороны Москвы. По его мнению, для этого достаточно провести разговор с российским послом.

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Анастасия Никонорова
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