Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы заказать у Германии дальнобойные ракеты Taurus и испытать их. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам Зеленского, Киев «очень хотел бы заказать Taurus», причём «не просто заказать, а, опять же, также протестировать их». Он считает, что такой шаг был бы выгоден обеим странам.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Украина больше не нуждается в этих ракетах, поскольку располагает собственным дальнобойным вооружением. Ранее он поддерживал поставки, ссылаясь на достаточные запасы бундесвера. Однако впоследствии Мерц счёл, что Киев вооружён «лучше, чем когда-либо прежде», поэтому необходимость в передаче Taurus отпала.

Ранее посольство Германии в России сообщало, что Берлин не поставляет Украине ракеты Taurus. В диппредставительстве также отмечали, что украинская сторона самостоятельно разработала и применяет собственное дальнобойное оружие.