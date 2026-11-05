Замглавы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер вступил в словесную перепалку с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем из-за выделения Украине дополнительных €200 млн. Оппозиционер обвинил власти в недостаточной поддержке собственных граждан на фоне расходов на Киев, следует из опубликованной политиком в соцсети X видеозаписи заседания Бундестага.

Поводом для спора стал недавний визит Владимира Зеленского в Берлин. Фронмайер напомнил, что немецкое правительство решило направить Украине очередной пакет помощи для подготовки к зиме, хотя, по его мнению, внутри страны остаётся множество нерешённых социальных проблем.

«Вы выделили ему 200 миллионов евро в рамках так называемой зимней помощи. При этом наше правительство не может найти средств для поддержки немцев. Но как только господин Зеленский приезжает в Берлин, деньги вдруг появляются», — возмутился депутат.

Фронмайер также заявил, что предстоящей зимой более пяти миллионов жителей Германии могут столкнуться с трудностями при отоплении жилья. Он потребовал объяснить, почему правительство находит средства для Украины, но не предусматривает аналогичной поддержки для немцев.

Вадефуль с претензиями не согласился. Министр заявил, что подобная позиция не имеет «ничего общего с немецким патриотизмом», и подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Киева. По его мнению, Германия должна действовать совместно с европейскими и международными партнёрами.

Ранее Life.ru рассказывал, как немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за отправку «чемоданов с деньгами» Владимиру Зеленскому. Вагенкнехт возмутилась тем, что власти ФРГ продолжают финансировать Киев, одновременно призывая собственных граждан готовиться к сокращению расходов. Поводом стали заявления главы парламентской фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая о необходимости затянуть пояса в 2027 году. Она назвала такую политику оторванной от реальности и потребовала прекратить поддержку Украины в ущерб немцам.