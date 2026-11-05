Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 миллиарда евро в рамках кредитной программы поддержки на 90 миллиардов евро, рассчитанной на 2026–2027 годы. Из этой суммы 3,7 миллиарда направлены на бюджетные нужды Киева, а ещё 658 миллионов — на закупку вооружений, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Военная часть транша предназначена для приобретения беспилотников, ракет, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для систем противовоздушной обороны. При этом значительную долю оборудования планируется закупать у украинских производителей.

Выделенные на бюджетную поддержку 3,7 миллиарда евро стали вторым из трёх траншей макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2026 год. Общий объём этой части программы составляет 8,35 миллиарда евро. Средства должны обеспечить работу государственных учреждений и предоставление основных услуг населению.

В Еврокомиссии уточнили, что перед получением очередного платежа Украина выполнила 12 согласованных условий, касающихся налоговой политики, бюджетного планирования и управления государственными финансами. Вся кредитная программа Евросоюза рассчитана на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов предусмотрены для оборонных нужд Украины, а оставшиеся 30 миллиардов — для поддержки бюджета и экономической устойчивости страны.

До конца 2026 года Киеву остаётся доступно ещё 25,2 миллиарда евро европейского финансирования. Однако перечисление последующих траншей зависит от выполнения установленных условий и обязательств.