ЕК предложила выделить Украине €45 млрд на фоне запроса ещё на €70 млрд

Еврокомиссия одобрила предложение о выделении Украине 45 миллиардов евро на 2027 год, хотя Киев заявил о потребности ещё в 70 миллиардах. Утверждённый ЕК проект предусматривает предоставление оставшейся части кредита ЕС на общую сумму 90 миллиардов евро, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Из запланированной суммы 31,7 миллиарда евро направят на военные нужды и развитие оборонной промышленности Украины. Ещё до 13,3 миллиарда предусмотрены для поддержки государственного бюджета.

При этом вопрос о дополнительных средствах остаётся открытым. Киев ранее заявил, что в 2027 году ему потребуется ещё 70 миллиардов евро сверх уже предусмотренного финансирования. Брюссель намерен продолжить поиск денег, а возможные источники новой помощи планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС в конце ноября.

Предложение Еврокомиссии ещё должен одобрить Совет ЕС. После этого Брюссель сможет приступить к перечислению средств в начале 2027 года.

Формально помощь предоставляется в виде кредита, однако условия его погашения отличаются от обычного займа. Средства ЕС привлечёт на финансовых рынках, а проценты будет оплачивать из собственного бюджета.

Общая кредитная программа Евросоюза рассчитана на 2026–2027 годы. Из предусмотренных 90 миллиардов евро 60 миллиардов предназначены для укрепления обороноспособности Украины, остальные 30 миллиардов — для поддержки её бюджета.