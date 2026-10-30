Госдеп США одобрил возможную продажу Украине ракет Patriot на $2,1 млрд

При этом речь пока идёт лишь об одобрении возможной сделки, а не о фактической передаче вооружений. Киев может получить 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot PAC-3 и сопутствующее оборудование.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет для Patriot и затянувшееся согласование поставок в Пентагоне. По его словам, Украина получает от США в среднем всего 12 перехватчиков в месяц, хотя за октябрь израсходовала 35, а передача ещё 23 ракет, найденных через другие страны, требовала дополнительного одобрения Вашингтона. Киеву приходится буквально собирать боеприпасы по несколько штук у европейских партнёров, причём, как утверждал Зеленский, проблемы с поставками затронули не только Patriot, но и комплексы NASAMS.