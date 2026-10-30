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Опубликовано 30 октября, 22:31

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине ракет Patriot на $2,1 млрд

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Госдепартамент США дал добро на возможную продажу Украине ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и сопутствующего оборудования. Стоимость потенциальной сделки оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов. Как следует из сообщения американского ведомства, оплачивать вооружение будут союзники и партнёры Киева.

В Вашингтоне объяснили решение интересами внешней политики и национальной безопасности США. В Госдепе считают, что усиление украинской противовоздушной обороны отвечает американским стратегическим целям и способствует поддержанию политической и экономической стабильности в Европе.

При этом речь пока идёт лишь об одобрении возможной сделки, а не о фактической передаче вооружений. Киев может получить 500 ракет PAC-3 для американского зенитного ракетного комплекса Patriot PAC-3 и сопутствующее оборудование.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет для Patriot и затянувшееся согласование поставок в Пентагоне. По его словам, Украина получает от США в среднем всего 12 перехватчиков в месяц, хотя за октябрь израсходовала 35, а передача ещё 23 ракет, найденных через другие страны, требовала дополнительного одобрения Вашингтона. Киеву приходится буквально собирать боеприпасы по несколько штук у европейских партнёров, причём, как утверждал Зеленский, проблемы с поставками затронули не только Patriot, но и комплексы NASAMS.

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Юния Ларсон
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