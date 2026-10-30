Возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы требует реакции США, заявил депутат Госдумы Андрей Климов. По его словам, Вашингтон неоднократно просил Киев воздержаться от ударов по НПЗ в РФ, однако власти Украины нарушили договорённости.

Поводом для заявления стала атака на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Парламентарий подчеркнул, что удар продемонстрировал отказ Владимира Зеленского следовать договорённостям с президентом США Дональдом Трампом.

«Американцы сейчас должны бы показательно наказать Зеленского и его хунту. Мы посмотрим, как это произойдёт», — отметил собеседник «Ленты.ру», призвав Россию сохранять готовность к подобным действиям и отвечать на них максимально быстро и эффективно.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что ВСУ возобновили атаки на российские НПЗ после двухнедельного перерыва. По данным американских СМИ, паузу ввели под давлением администрации президента США, добивавшейся прекращения ударов по нефтяной инфраструктуре на фоне роста цен на топливо.