«Загнанные в угол крысы»: Почему Украина провоцирует Россию на ядерный удар

Киев рассчитывает использовать жёсткий ответ Армии России на массированные атаки беспилотников ВСУ для новых обвинений Москвы в нежелании договариваться о мире, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, именно такую цель украинские власти преследуют, усиливая налёты на российские регионы.

«На Украине чувствуют, что их конец приближается и, как загнанные в угол крысы, стараются изо всех сил, чтобы опять спровоцировать обострение конфликта», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

Он предположил, что власти Украины пытаются спровоцировать применение нескольких ракет «Орешник» или даже ядерного оружия. Такой сценарий позволил бы заявить, мол Россия не заинтересована в мирном урегулировании. При этом депутат призвал усилить удары по логистике ВСУ, обвинив их в военных преступлениях.

Ранее военный эксперт назвал реальную цель ударов вглубь России. По его оценке, массированные атаки беспилотников ВСУ призваны не только перегрузить ПВО, но и усилить позиции Украины перед возможными переговорами.