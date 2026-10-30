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Опубликовано 30 октября, 14:46

«Загнанные в угол крысы»: Почему Украина провоцирует Россию на ядерный удар

Депутат Журавлёв: Украина пытается спровоцировать Россию на ядерный удар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киев рассчитывает использовать жёсткий ответ Армии России на массированные атаки беспилотников ВСУ для новых обвинений Москвы в нежелании договариваться о мире, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, именно такую цель украинские власти преследуют, усиливая налёты на российские регионы.

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«На Украине чувствуют, что их конец приближается и, как загнанные в угол крысы, стараются изо всех сил, чтобы опять спровоцировать обострение конфликта», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

Он предположил, что власти Украины пытаются спровоцировать применение нескольких ракет «Орешник» или даже ядерного оружия. Такой сценарий позволил бы заявить, мол Россия не заинтересована в мирном урегулировании. При этом депутат призвал усилить удары по логистике ВСУ, обвинив их в военных преступлениях.

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Ранее военный эксперт назвал реальную цель ударов вглубь России. По его оценке, массированные атаки беспилотников ВСУ призваны не только перегрузить ПВО, но и усилить позиции Украины перед возможными переговорами.

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Борис Эльфанд
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