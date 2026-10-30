«Создать иллюзию силы»: Военэксперт назвал реальную цель украинских ударов вглубь России

Массированные атаки беспилотников ВСУ призваны не только перегрузить российскую ПВО, но и усилить позиции Украины перед возможными переговорами, заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его оценке, Киеву важно продемонстрировать западным партнёрам способность наносить удары вглубь РФ.

«Это попытка создать иллюзию силы перед возможными дипломатическими контактами», — цитирует военного эксперта RG.ru.

Он отметил, что система ПВО ВС РФ научилась эффективно отражать массовые налёты, однако считать проблему окончательно решённой нельзя. Одним из преимуществ ВСУ являются западные разведданные, позволяющие отслеживать изменения в расположении средств ПВО.

Ответ Армии России должен быть асимметричным: наряду с перехватом беспилотников необходимо ограничивать возможности их производства и поставок. Существенную часть украинской промышленной базы специалист связал с зарубежными предприятиями. Отдельное значение он придал развитию лазерных, радиоэлектронных и электромагнитных средств противодействия дронам.

Напомним, по данным Минобороны России, в ночь на 30 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника. Воздушные цели сбивали над 19 регионами страны.