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Опубликовано 30 октября, 13:00

Латвия превратилась в главный плацдарм для боевых БПЛА задолго до СВО

RT: Заводы БПЛА в Латвии заработали €283 млн, производство началось в 2020 году

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Латвийские предприятия начали активно развивать производство беспилотников ещё до начала СВО. Несколько заводов объединены в кластер под Ригой, а более половины выручки отрасли приходится на компании с иностранным капиталом.

«Только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем», — пишет RT.

По данным расследования, два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, ещё одним частично владеет Украина. При этом формирование производственных структур началось ещё в 2020 году.

Компания LV-Teh работает с 2020 года. Brasa Defence Systems выделили в самостоятельную структуру 13 сентября 2021-го, а Origin Robotics зарегистрировали 31 января 2022 года — за несколько недель до начала СВО.

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Ранее Еврокомиссия отказалась выделить странам Балтии €500 млн на защиту от беспилотников. Вместо безвозмездного финансирования Литве, Латвии и Эстонии предложили воспользоваться льготными оборонными кредитами.

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Борис Эльфанд
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