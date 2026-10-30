Латвия превратилась в главный плацдарм для боевых БПЛА задолго до СВО

Латвийские предприятия начали активно развивать производство беспилотников ещё до начала СВО. Несколько заводов объединены в кластер под Ригой, а более половины выручки отрасли приходится на компании с иностранным капиталом.

«Только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем», — пишет RT.

По данным расследования, два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, ещё одним частично владеет Украина. При этом формирование производственных структур началось ещё в 2020 году.

Компания LV-Teh работает с 2020 года. Brasa Defence Systems выделили в самостоятельную структуру 13 сентября 2021-го, а Origin Robotics зарегистрировали 31 января 2022 года — за несколько недель до начала СВО.