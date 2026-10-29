Денег нет, но вы держитесь: Брюссель предложил Прибалтике влезть в долги ради защиты от дронов

Еврокомиссия отказалась выделить Литве, Латвии и Эстонии запрошенные 500 миллионов евро на создание системы защиты от беспилотников. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью литовскому телеканалу LRT.

Вместо безвозмездного финансирования Брюссель предложил прибалтийским государствам воспользоваться льготными кредитами по оборонной программе SAFE. По словам Кубилюса, после первого этапа распределения средств в ней осталось ещё 21 миллиард евро, и вскоре Еврокомиссия откроет новый приём заявок.

Кубилюс пояснил, что найти дополнительные деньги в действующих бюджетных программах ЕС сейчас практически невозможно. Нынешний семилетний бюджетный цикл подходит к концу, поэтому крупных свободных сумм у Еврокомиссии уже нет.

С просьбой срочно предоставить 500 миллионов евро министры обороны трёх прибалтийских республик обратились к Брюсселю ещё в конце сентября. Власти рассчитывали получить финансирование до конца 2026 года и направить его на развитие совместной системы противодействия дронам.

Проект предусматривает объединение средств обнаружения беспилотников, технологий искусственного интеллекта и дронов-перехватчиков. По замыслу литовского Минобороны, такая система могла бы стать образцом для других государств Евросоюза.

Предложенная альтернатива отличается от первоначального запроса условиями финансирования. Программа SAFE предусматривает предоставление странам ЕС до 150 миллиардов евро льготных кредитов на оборонные закупки. Возвращать заёмные средства придётся, хотя срок погашения может достигать 45 лет.