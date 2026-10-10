«Небесный щит» с дырками: НАТО столкнулось с проблемой при защите Балтии

НАТО укрепляет противовоздушную оборону стран Балтии, готовясь к возможному военному противостоянию с Россией. Однако даже современные системы не способны обеспечить абсолютную защиту воздушного пространства региона. Об этом сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

По информации журналистов, альянс увеличивает интенсивность воздушного патрулирования и совершенствует способы обнаружения беспилотников. Чтобы продемонстрировать готовность к отражению потенциальных угроз, военные организовали специальный пресс-тур для представителей СМИ.

В мероприятии участвовали истребители Испании, Италии и Турции. Во время показательных полётов над Литвой журналистам продемонстрировали возможности авиации союзников. Представители НАТО пояснили, что альянс постепенно переходит от обычного патрулирования к полноценной противовоздушной обороне.

Особое внимание уделяется восточной границе Латвии. Как рассказал госсекретарь Министерства обороны республики Айрис Риквейлис, страна приступила к созданию так называемой «стены из беспилотников».

Речь идёт о комплексной системе, объединяющей радиолокационные станции, средства перехвата и центры управления. Оборудование предназначено для своевременного обнаружения воздушных целей и противодействия потенциально опасным дронам.

Впрочем, сами военные признают ограниченность подобных решений. По оценкам планировщиков НАТО, создание абсолютно непроницаемого защитного купола математически невозможно.

Дополнительные сложности связаны с финансовой стороной обороны. Использовать дорогостоящие истребители против небольших разведывательных беспилотников экономически невыгодно, поэтому альянсу необходимо развивать более доступные средства перехвата.

Ранее Life.ru сообщал о разработке НАТО новой стратегии обороны восточного фланга на случай конфликта с Россией. Концепция получила название «Теория победы». Она предусматривает применение недорогих беспилотников, автономных систем и технологий искусственного интеллекта. Представить документ планируется 12 октября в Польше.