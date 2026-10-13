«На хотелки мощи не хватает»: Лукашенко прошёлся по военным аппетитам Польши и Прибалтики

Польша и страны Балтии распространяют слухи о возможном нападении Белоруссии ради получения денег на военные нужды. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко, передаёт близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Белорусский лидер считает, что Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин намеренно нагнетают обстановку в информационном пространстве, поскольку собственных возможностей для реализации военных планов им недостаточно.

«Постоянно нарастает в средствах массовой информации эта брехня, иначе не назовёшь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги», — заявил Лукашенко.

По его словам, ни Польша, ни три прибалтийские республики не располагают достаточными ресурсами для осуществления своих замыслов, особенно в оборонной сфере.

«Ни три балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно военные», — подчеркнул президент.

Таким образом Лукашенко связал заявления о возможной угрозе со стороны Минска с финансовыми интересами соседних государств. Конкретных получателей и объёмов предполагаемого финансирования в приведённом фрагменте выступления он не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко оценил вероятность нападения Польши и Украины на Белоруссию. Тогда белорусский президент говорил, что не ожидает такого развития событий, однако призывал сохранять бдительность на фоне расширения НАТО на восток.