Разведывательный дрон ВВС Латвии заметили у границ России и Белоруссии

Разведывательный беспилотник латвийских военно-воздушных сил совершал полёт неподалёку от границ России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют полётные данные, которые изучило РИА «Новости».

Речь идёт о беспилотнике Penguin C UAS, состоящем на вооружении ВВС Латвии. Дрон двигался вдоль российской границы в направлении Белоруссии.

В 0:55 мск беспилотник находился в районе латвийского села Робежники. Его маршрут отличался хаотичной траекторией, при этом отдельные участки представляли собой практически идеальные круги.

Высота полёта БПЛА составляла около километра. Данные о конечной точке его маршрута отсутствуют.

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