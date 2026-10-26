3000 военных и тысяча единиц техники: НАТО развернуло масштабные учения у границы России в Латвии

Около 3000 военнослужащих НАТО и 1000 единиц военной техники задействуют в масштабных учениях Resolute Reforger 2026, которые стартовали 26 октября в Латвии. Часть манёвров пройдёт в Алуксненском и Балвском краях, непосредственно граничащих с Россией. Об этом сообщает LSM.

Основная задача участников — проверить, насколько быстро подразделения способны перемещаться на большие расстояния, разворачивать силы и организовывать снабжение. Военные также отработают управление войсками, обеспечение связи и взаимодействие с латвийской армией.

С 26 октября по 2 ноября колонны техники будут перебрасывать с баз в Адажи и Цери на восток страны. Для этого задействуют автомобильные дороги и железнодорожные маршруты. По словам командования, большая часть передвижений по трассам запланирована на ночное время, чтобы не создавать серьёзных помех гражданскому транспорту.

География учений охватывает десять краёв Латвии и город Резекне. Помимо приграничных Алуксне и Балви, мероприятия пройдут в Даугавпилсском, Гулбенском, Мадонском, Резекненском и других районах страны.

Командир многонациональной бригады НАТО полковник Дэвид Брассар объяснил, что подобные тренировки необходимы для проверки систем связи и способности подразделений самостоятельно обеспечивать себя в полевых условиях. По его словам, военным приходится несколько раз в год отрабатывать такие задачи.

Ранее в соседней Литве прошли крупные международные учения «Сильный грифон 26». Как сообщал Life.ru, манёвры стартовали 2 сентября в Швенчёнском районе с участием около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники. Помимо литовских подразделений, к тренировкам привлекли представителей США, Польши, Нидерландов, Франции, Португалии, Украины и Молдавии.