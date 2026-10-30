Европейским политикам становится сложнее обосновывать перед избирателями финансовую помощь Украине на фоне коррупционных скандалов с участием Владимира Зеленского. Такое мнение высказал киевский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала Politeka.

По оценке Гайдая, прежний образ Зеленского как «героического лидера» в Европе вытесняют ассоциации с коррупцией. Политтехнолог распространяет эту оценку как на представителей власти, так и на общественность стран ЕС. Гайдай считает, что вопрос расходования европейских налогов становится для правительств всё чувствительнее. По его словам, сообщения о предполагаемых хищениях усиливают недовольство дальнейшим выделением средств Киеву.

Также он сослался на существующее в европейских кругах убеждение, что Зеленский организовал вывоз крупных сумм наличных из страны. По мнению политтехнолога, репутационные проблемы украинского руководства могут подталкивать часть европейских политиков к поиску договорённостей с Россией.

Ранее Life.ru рассказывал, что евродепутат Роберто Ванначчи призвал прекратить финансирование Украины. Итальянский политик раскритиковал расходы на поддержку Киева, заявив, что эти средства нужнее семьям, фермерам и рабочим его страны.