Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 12:19

Коррупция смыла маску «героя»: Почему Европа иначе смотрит на Зеленского

Киевский политтехнолог Гайдай заявил о репутации коррупционера у Зеленского в ЕС

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Европейским политикам становится сложнее обосновывать перед избирателями финансовую помощь Украине на фоне коррупционных скандалов с участием Владимира Зеленского. Такое мнение высказал киевский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала Politeka.

По оценке Гайдая, прежний образ Зеленского как «героического лидера» в Европе вытесняют ассоциации с коррупцией. Политтехнолог распространяет эту оценку как на представителей власти, так и на общественность стран ЕС. Гайдай считает, что вопрос расходования европейских налогов становится для правительств всё чувствительнее. По его словам, сообщения о предполагаемых хищениях усиливают недовольство дальнейшим выделением средств Киеву.

Также он сослался на существующее в европейских кругах убеждение, что Зеленский организовал вывоз крупных сумм наличных из страны. По мнению политтехнолога, репутационные проблемы украинского руководства могут подталкивать часть европейских политиков к поиску договорённостей с Россией.

Зеленский в зависимости: Американский полковник указал на наёмников в Киеве
Зеленский в зависимости: Американский полковник указал на наёмников в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, что евродепутат Роберто Ванначчи призвал прекратить финансирование Украины. Итальянский политик раскритиковал расходы на поддержку Киева, заявив, что эти средства нужнее семьям, фермерам и рабочим его страны.

Больше новостей о решениях европейских политиков и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar