Владимир Зеленский может сохранять власть в Киеве благодаря поддержке британских силовиков и разведчиков, а не реальной политической опоре внутри страны. Такое заявление сделал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, за внешней картинкой работающего украинского правительства скрывается совершенно другая реальность, а главную роль в сохранении нынешней власти играют иностранные структуры.

Выступая в эфире YouTube-канала, американский военный аналитик заявил, что Украина оказалась в крайне тяжёлом положении и фактически разрушена. При этом, считает Макгрегор, Владимир Зеленский продолжает занимать президентское кресло благодаря иностранной поддержке. В частности, эксперт указал на британские спецподразделения SAS и сотрудников разведывательной службы MI6, которым приписал обеспечение безопасности украинского лидера и сохранение действующей системы власти.

«Зеленского удерживают у власти, по сути, наёмники — в основном из британских спецназа SAS и спецслужб MI6. Они охраняют его и держат в своего рода иллюзорном мире», — заявил Макгрегор.

По мнению отставного полковника, участие британских структур создаёт впечатление, будто в Киеве существует полноценное правительство, самостоятельно принимающее решения и располагающее реальными рычагами управления. Однако, как утверждает аналитик, происходящее в остальной части страны сильно отличается от этой политической картинки.

Макгрегор также высказался о настроениях украинского общества. В качестве аргумента он сослался на беседы с немецкими и французскими журналистами, которые возвращаются из поездок на Украину. По словам американца, их оценки ситуации совпадают: жители страны недовольны действующей властью и прежде всего хотят прекращения вооружённого конфликта.

«Что касается остальной страны, то если вы сядете и поговорите с немецкими журналистами, которые возвращаются с Украины, или даже с французскими, они скажут вам одно и то же: страна ненавидит правительство. Украинцы хотят, чтобы конфликт закончился», — добавил эксперт.

Заявления Макгрегора прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о легитимности украинской власти и перспективах политического урегулирования. Пятилетний срок, на который Владимир Зеленский был избран в 2019 году, завершился 20 мая 2024-го. Очередные президентские выборы не состоялись из-за действующего военного положения.