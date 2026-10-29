Великобритания выделит Украине ещё $13,3 млрд на военную и экономическую помощь

Лондон объявил о новом масштабном пакете поддержки Киева на фоне продолжающегося украинского конфликта. Британское правительство намерено предоставить Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 13,3 миллиарда долларов. Средства и финансовые гарантии предусмотрены как для военных потребностей, так и для поддержки экономики страны. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джон Хили, выступая в Палате общин британского парламента.

Как пояснил глава британского Минфина, помощь будет предоставляться не только в виде прямого финансирования. Значительную часть пакета составят займы и экспортные финансовые гарантии, призванные обеспечить дальнейшую поддержку украинской стороны.

«10 миллиардов фунтов стерлингов дополнительной экономической и военной помощи, основанной на займах, экспортных финансовых гарантиях и срочном военном финансировании в размере полумиллиарда фунтов на эту зиму», — заявил Хили.

Согласно опубликованным британским правительством документам, около семи миллиардов фунтов предполагается направить на экономическую поддержку Украины в течение трёх лет. Ещё на три миллиарда фунтов увеличат возможности британского экспортного кредитования, причём приоритет будет отдан проектам военного назначения. Отдельное внимание Лондон уделяет противовоздушной обороне Украины. Власти страны предусмотрели дополнительные 500 миллионов фунтов для решения наиболее острых проблем с защитой воздушного пространства в зимний период.

О новых обязательствах украинскому руководству сообщили заранее. Перед выступлением в парламенте Хили и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, рассказав ему о готовящемся решении. По словам британского министра, украинский политик положительно отреагировал на объявленную поддержку.

В Лондоне подчёркивают, что намерены продолжать финансовую и военную помощь Киеву. При этом речь идёт о долгосрочных обязательствах, кредитных инструментах и гарантиях, а не о единовременном перечислении всей заявленной суммы. Новый пакет дополняет уже существующие программы британской поддержки Украины. В опубликованных материалах Минфина Великобритании говорится, что ранее общий объём обязательств Лондона перед Киевом достиг 25 миллиардов фунтов стерлингов, включая военную и невоенную помощь, а также экспортное финансирование.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Великобританию после сообщений о новых поставках Украине крылатых ракет Storm Shadow. Она указала, что Лондон продолжает делать ставку на военную поддержку Киева и дальнейшее обострение конфликта, хотя публично говорит о необходимости дипломатического урегулирования. Захарова также обвинила британских политиков в противоречивой риторике, заявив, что их слова о стремлении к миру расходятся с реальными действиями.