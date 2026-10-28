Сообщения о новых поставках британских крылатых ракет Storm Shadow Украине свидетельствуют о намерении Лондона добиваться дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, действия Великобритании противоречат заявлениям британских властей о необходимости мирного урегулирования. Захарова считает, что Лондон по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий.

«На самом деле, происходящее со Storm Shadow — это, конечно, конкретное свидетельство приверженности Соединённого Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», — заявила представитель российского МИД.

Захарова также усомнилась в заинтересованности британского руководства в достижении устойчивого мира. По её оценке, заявления Лондона о дипломатическом урегулировании расходятся с предпринимаемыми действиями. Отдельно дипломат раскритиковала подход британских политиков к международному диалогу. Она обвинила их в попытках использовать противоречивые формулировки и публичные заявления для продвижения собственной позиции.

«Английские политики, как известно, специалисты в том, чтобы, манипулируя формулировками и демонстрируя изысканное нахальство, говорить одно, а делать прямо противоположное», — подчеркнула Захарова.