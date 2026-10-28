Захарова уличила Британию в курсе на эскалацию войны из-за Storm Shadow для ВСУ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Сообщения о новых поставках британских крылатых ракет Storm Shadow Украине свидетельствуют о намерении Лондона добиваться дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, действия Великобритании противоречат заявлениям британских властей о необходимости мирного урегулирования. Захарова считает, что Лондон по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий.
«На самом деле, происходящее со Storm Shadow — это, конечно, конкретное свидетельство приверженности Соединённого Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», — заявила представитель российского МИД.
Захарова также усомнилась в заинтересованности британского руководства в достижении устойчивого мира. По её оценке, заявления Лондона о дипломатическом урегулировании расходятся с предпринимаемыми действиями. Отдельно дипломат раскритиковала подход британских политиков к международному диалогу. Она обвинила их в попытках использовать противоречивые формулировки и публичные заявления для продвижения собственной позиции.
«Английские политики, как известно, специалисты в том, чтобы, манипулируя формулировками и демонстрируя изысканное нахальство, говорить одно, а делать прямо противоположное», — подчеркнула Захарова.
Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания собирается передать Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Поставку оружия для ВСУ планируют осуществить до наступления зимы.