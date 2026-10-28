Захарова посулила уничтожение новой партии ракет Storm Shadow на Украине

Российские военные и разведслужбы предпримут действия для уничтожения новых ракет Storm Shadow, если те поступят на Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что Москва отслеживает публикации о планируемых поставках, в том числе в британских СМИ. Вопрос о новой партии она связала с работой профильных российских служб.

«Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», — сказала Захарова.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Bloomberg о подготовке новой партии Storm Shadow для Украины. По данным источников агентства, Великобритания планировала передать ракеты до наступления зимы. Количество боеприпасов не уточнялось.