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Опубликовано 28 октября, 17:12

Захарова посулила уничтожение новой партии ракет Storm Shadow на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные и разведслужбы предпримут действия для уничтожения новых ракет Storm Shadow, если те поступят на Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что Москва отслеживает публикации о планируемых поставках, в том числе в британских СМИ. Вопрос о новой партии она связала с работой профильных российских служб.

«Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», — сказала Захарова.

Захарова назвала Украину «прожорливой тарелочницей»
Захарова назвала Украину «прожорливой тарелочницей»

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Bloomberg о подготовке новой партии Storm Shadow для Украины. По данным источников агентства, Великобритания планировала передать ракеты до наступления зимы. Количество боеприпасов не уточнялось.

Больше новостей о международных отношениях, военной помощи и решениях зарубежных лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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