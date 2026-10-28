Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Украину с «прожорливой тарелочницей», на содержание которой Евросоюз тратит огромные деньги. По мнению дипломата, европейские власти сами загоняют себя в ловушку, продолжая финансировать Киев и настраиваясь на противостояние с Москвой. Об этом она заявила на брифинге.

«ЕС безрассудно, абсолютно бессмысленно и бездумно, но активно настраивает себя на войну с Россией и всё дальше загоняет себя в ловушку безумного, неадекватного денежного содержания прожорливой «киевской тарелочницы»», — заявила Захарова.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала политику Брюсселя, который продолжает выделять Украине средства на военные и бюджетные нужды. По оценке Захаровой, такой курс лишь увеличивает финансовую нагрузку на европейские государства и усиливает конфронтацию с Россией.