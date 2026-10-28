Захарова назвала дном отказ врачей лечить русскоязычных на Украине
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Обсуждение права врачей отказать пациенту в медицинской помощи из-за незнания украинского языка свидетельствует о расчеловечивании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что этот вопрос должен оставаться на усмотрение медика.
«А если придёт немой человек, кто утратил дар речи? А если глухонемой человек? Вы понимаете степень расчеловечивания на территории Украины?» — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее Елена Ивановская рассказала об обращениях медиков, не желающих обслуживать русскоязычных пациентов. Она назвала подобные ситуации «вопросом морали», добавив, что перейти на русский или другой язык можно только по взаимному согласию врача и пациента.