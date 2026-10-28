Захарова назвала дном отказ врачей лечить русскоязычных на Украине

Обсуждение права врачей отказать пациенту в медицинской помощи из-за незнания украинского языка свидетельствует о расчеловечивании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что этот вопрос должен оставаться на усмотрение медика.

«А если придёт немой человек, кто утратил дар речи? А если глухонемой человек? Вы понимаете степень расчеловечивания на территории Украины?» — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.