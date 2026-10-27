Языковой омбудсмен Украины заявила об отказе медиков принимать русскоязычных

Украинские медики обращаются к уполномоченной по защите государственного языка Елене Ивановской и сообщают о нежелании обслуживать русскоязычных пациентов. Об этом чиновница рассказала, комментируя соблюдение языкового законодательства в стране.

«Ко мне многие обращаются, например, медики, которые говорят, что мы не готовы оказывать услугу русскоговорящему пациенту», — сказала Ивановская.

Омбудсмен назвала подобные ситуации «вопросом морали». На Украине медицинские учреждения обязаны предоставлять услуги на государственном языке. Как разъяснял офис языкового омбудсмена, перейти на русский или другой язык можно только по взаимному согласию врача и пациента.

Однако нежелание разговаривать по-русски не означает права оставить человека без лечения. Больному должна быть обеспечена необходимая помощь, а отказ медика недопустим, если он может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.

Языковые конфликты в медицинских учреждениях страны уже происходили. В марте Life.ru рассказывал о скандале в частной клинике Львова, где администратор потребовала от русскоязычного посетителя перейти на украинский при попытке записаться к врачу. Разговор закончился ссорой, однако опубликованное видео само по себе не подтверждало отказа в лечении.

Ранее Life.ru писал о жалобе Ивановской в компанию Google. Чиновницу не устроило, что поисковик показывает украинским пользователям результаты на русском языке даже при запросах на украинском. Поводом для обращения, по её словам, стали жалобы военнослужащих и ветеранов. Омбудсмен попросила компанию проверить алгоритмы формирования поисковой выдачи.