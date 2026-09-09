Языковой омбудсмен Украины возмутилась русской речью во время перестрелки СБУ и ГУР

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала объяснений из-за русского языка сотрудников СБУ и ГУР во время перестрелки в Киеве 2 сентября. Об обращении чиновница сообщила в ответ на запрос «Українських Новин».

На опубликованных в Сети кадрах участники конфликта общались между собой по-русски. После этого Ивановская направила запросы сразу в Службу безопасности Украины и Главное управление разведки.

Омбудсмен потребовала объяснить действия сотрудников, использовавших при исполнении обязанностей негосударственный язык. Кроме того, она запросила данные, позволяющие установить личности участников эпизода.

После получения ответов Ивановская намерена изучить материалы и решить, требуются ли предусмотренные законом меры реагирования. Какие именно последствия могут последовать для силовиков, она пока не уточнила.

Перестрелка между сотрудниками СБУ и военнослужащими ГУР произошла в Киеве 1–2 сентября во время оперативных мероприятий и была связана с делом замкомандира террористической организации РДК* Степана Каплунова**. По версии СБУ, конфликт возник во время следственных действий по делу о якобы подготовке покушения на одного из «представителей российской оппозиции»; в результате стрельбы пострадали трое сотрудников ГУР. Владимир Зеленский назвал произошедшее «абсолютно позорной» ситуацией и потребовал расследования, а Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство. По фактам применения оружия подозрения предъявили двум участникам конфликта — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.

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