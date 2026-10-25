Украинский запрос, русский ответ: В Киеве пожаловались Google на поисковую выдачу

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская направила официальное письмо в Google из-за того, что поисковик выдаёт результаты на русском языке даже по запросам на украинском. Об обращении в головной офис компании она рассказала в интервью «Цензор.НЕТ».

Поводом стали жалобы украинских военных и ветеранов. По их наблюдениям, Google может ориентироваться на географическое положение пользователя и показывать русскоязычные результаты независимо от языка запроса. Ивановская попросила компанию проверить корректность поисковых алгоритмов.

Помимо этого, омбудсмен выступила за создание государственного электронного тезауруса украинского языка, который будет включать словоформы и диалекты. По её словам, такая база необходима в том числе для обучения систем искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал, что Ивановская потребовала объяснений от СБУ и военной разведки Украины из-за использования русского языка их сотрудниками во время перестрелки в Киеве. Поводом стали появившиеся в Сети кадры конфликта, участники которого общались между собой по-русски. Чиновница направила запросы в оба ведомства и потребовала установить личности сотрудников.