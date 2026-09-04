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Опубликовано 3 сентября, 22:56

Пока украинцев штрафуют за русский в чатах, Сибига говорит по-русски в интервью

Министр иностранных дел Украины Сибига дал интервью на русском языке

Обложка © Wikipedia / Mfa.gov.ua

Обложка © Wikipedia / Mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с журналистами казахстанского издания Ulysmedia на русском языке. В размещённом на YouTube-канале портала видеоролике длительностью почти 39 минут он разговаривает с журналисткой на русском языке. При этом для публичных выступлений представителей киевского руководства характерен демонстративный переход на украинский или английский.

В ходе беседы Сибига оценил стоимость одного дня боевых действий для режима Владимира Зеленского и прокомментировал роль президента США Дональда Трампа в мирных переговорах.

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Тем временем на Украине родителям грозят штрафы за использование русского языка в школьных чатах. За первое нарушение требований в сфере образования предусмотрено взыскание до 5100 гривен, за повторное — до 11 900 гривен. В пересчёте на рубли это около 10 тыс. и 23 тыс. рублей соответственно.

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Алена Пенчугина
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