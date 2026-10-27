FT: Союзники вне ЕС сократили обещанную Киеву помощь на 2027 год почти впятеро

Объём финансовой помощи, которую Украине на 2027 год пообещали союзники за пределами Евросоюза, оказался почти в пять раз меньше показателя 2026 года. Согласно прогнозу Еврокомиссии, обязательства таких государств сократились с €19 млрд до €4 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

В Брюсселе опасаются, что этих средств будет недостаточно для покрытия растущих расходов Киева. Европейские чиновники уже изучают дополнительные способы привлечения денег, включая совместный выпуск долговых обязательств.

Одновременно Евросоюз пытается добиться увеличения помощи от других партнёров Украины. Переговоры ведутся с Великобританией, Канадой, Японией и рядом других стран, которые не входят в объединение.

Проблема финансирования обострилась после того, как Владимир Зеленский на саммите ЕС запросил дополнительные €70 млрд на 2027 год. Деньги необходимы для покрытия военных и бюджетных потребностей страны. При этом ранее Брюссель уже согласовал кредитную программу на €90 млрд, рассчитанную на 2026–2027 годы.

Еврокомиссия намерена до конца 2026 года найти источники дополнительных €70 млрд для Украины. Как 25 октября сообщал Life.ru, примерно €40 млрд из этой суммы требуются на военные расходы, а ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита. Одним из препятствий остаётся позиция Бельгии, которая выступает против предложенных схем использования замороженных российских активов из-за риска судебных исков.