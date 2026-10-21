Дыра в €70 млрд: ЕС хочет уговорить Британию и Канаду добавить денег для Украины

Евросоюз намерен обратиться к Великобритании и Канаде с просьбой увеличить финансовую помощь Украине. В Брюсселе опасаются, что в 2027 году Киеву не хватит около 70 миллиардов евро для покрытия государственных и военных расходов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По информации издания, руководство ЕС рассчитывает использовать предстоящие встречи с британскими и канадскими представителями, чтобы убедить партнёров взять на себя дополнительные финансовые обязательства.

«ЕС готовится попытаться убедить Канаду и Великобританию увеличить свою поддержку Украины в рамках усилий по устранению финансового дефицита в размере 70 миллиардов евро, с которым Киев столкнётся в следующем году», — говорится в публикации.

Первой площадкой для обсуждения станет саммит ЕС — Канада, запланированный на 29–30 октября. Затем аналогичный вопрос Брюссель намерен поднять 20 ноября на встрече с руководством Великобритании.

При этом европейские дипломаты подчёркивают, что речь не идёт о претензиях к Лондону или Оттаве. В Евросоюзе признают, что обе страны уже предоставили Киеву значительную помощь, однако потребности Украины продолжают увеличиваться.

По данным Politico, ситуация заставляет Брюссель всё активнее искать дополнительные источники финансирования за пределами объединения.