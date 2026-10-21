Дыра в €70 млрд: ЕС хочет уговорить Британию и Канаду добавить денег для Украины
Politico: ЕС попросит Британию и Канаду увеличить финансирование Украины
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Евросоюз намерен обратиться к Великобритании и Канаде с просьбой увеличить финансовую помощь Украине. В Брюсселе опасаются, что в 2027 году Киеву не хватит около 70 миллиардов евро для покрытия государственных и военных расходов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
По информации издания, руководство ЕС рассчитывает использовать предстоящие встречи с британскими и канадскими представителями, чтобы убедить партнёров взять на себя дополнительные финансовые обязательства.
«ЕС готовится попытаться убедить Канаду и Великобританию увеличить свою поддержку Украины в рамках усилий по устранению финансового дефицита в размере 70 миллиардов евро, с которым Киев столкнётся в следующем году», — говорится в публикации.
Первой площадкой для обсуждения станет саммит ЕС — Канада, запланированный на 29–30 октября. Затем аналогичный вопрос Брюссель намерен поднять 20 ноября на встрече с руководством Великобритании.
При этом европейские дипломаты подчёркивают, что речь не идёт о претензиях к Лондону или Оттаве. В Евросоюзе признают, что обе страны уже предоставили Киеву значительную помощь, однако потребности Украины продолжают увеличиваться.
По данным Politico, ситуация заставляет Брюссель всё активнее искать дополнительные источники финансирования за пределами объединения.
Проблемы с поиском средств для Украины обострились ещё до появления планов обратиться за помощью к Лондону и Оттаве. В начале октября Bloomberg сообщил об отказе Евросоюза выделить Киеву дополнительные €27 млрд и ускорить выплаты по ранее согласованному кредиту на €90 млрд. При этом 16 октября Владимир Зеленский запросил у европейских лидеров ещё €70 млрд на оборонные расходы в 2027 году, оценив общие военные потребности страны в €155 млрд. Однако на саммите ЕС так и не удалось согласовать новые источники финансирования. Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что поиск средств поручили Еврокомиссии. Дополнительные разногласия возникли между государствами объединения: 17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе Братиславы и Будапешта участвовать в новом кредите Украине на €70 млрд. Ситуацию осложняют и условия уже действующей программы помощи: по данным Financial Times, Брюссель отказался досрочно перечислять Киеву средства и потребовал ускорить выполнение согласованных реформ. Эти обстоятельства объясняют, почему Евросоюз всё активнее рассматривает возможности привлечения дополнительных денег от союзников за пределами объединения.
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