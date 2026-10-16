ЕС не нашёл новых источников финансирования Украины на 2027 год

Евросоюз пока не смог определить, откуда взять дополнительные средства для финансирования Украины. На саммите лидеры европейских стран не договорились о новых источниках денег и поручили Еврокомиссии продолжить поиски. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Лидеры подтвердили поддержку Украине и поручили Еврокомиссии изучить возможности для покрытия бюджетных потребностей Украины в 2027 году», — сказал он.

По словам Кошты, европейские лидеры вернутся к вопросу финансовой помощи Киеву на следующем саммите Евросоюза.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС отказались выделять Украине ещё 27 миллиардов евро. Кроме того, Киев просил ускорить перечисление средств по кредитной программе на 90 миллиардов евро, которую европейские государства согласовали ранее. Однако руководство Евросоюза не одобрило ни одну из этих инициатив.