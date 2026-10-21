Захарова ответила на планы Каллас по новым санкциям против РФ фразой про мышей и кактус

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на планы Евросоюза включить новые ограничения против российской нефти в 22-й пакет санкций. Дипломат сравнила действия европейских властей с известной фразой о мышах, которые продолжают есть кактус, несмотря на боль. Соответствующий комментарий она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Главный приз в номинации «Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус», — написала дипломат.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Ранее та сообщила о намерении Еврокомиссии расширить ограничения против российской нефти, несмотря на энергетический кризис в европейских странах.

Своё высказывание Захарова сопроводила эмодзи мыши, плачущего лица и кактуса.

Ранее Кая Каллас анонсировала новые санкции против российской нефти в рамках 22-го пакета ограничений Евросоюза. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на заседании Европарламента в Страсбурге. Глава европейской дипломатии предложила расширить меры против так называемого теневого флота, который якобы занимается транспортировкой российских нефти и нефтепродуктов. Она также выступила за дополнительные ограничения в отношении энергетических и финансовых организаций России.