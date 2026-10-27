Глава Минобороны Британии призвал НАТО готовиться к возможной войне с Россией

Великобритания и НАТО должны быть готовы к возможному вооружённому конфликту с Россией. С таким предупреждением выступил британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве, сообщает The Guardian.

«Нам следует быть готовыми к сценарию, при котором Соединённое Королевство и НАТО окажутся в состоянии войны с Россией», — заявил глава военного ведомства.

При этом Стритинг подчеркнул, что Лондон не стремится к прямому столкновению с Москвой. По его словам, у Североатлантического альянса нет разногласий с российским народом, а сам блок носит оборонительный характер.

Министр также обвинил Россию в проверке решимости НАТО и гибридных угрозах европейским государствам. В связи с этим он призвал союзников укреплять обороноспособность и готовность защищать территорию стран альянса.

По мнению Стритинга, чем лучше НАТО подготовится к возможному противостоянию, тем меньше вероятность, что такой сценарий действительно реализуется. Он также подтвердил намерение Великобритании продолжать военную поддержку Украины.

Заявления прозвучали во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Стритинг сообщил, что уже в следующем месяце британские военные примут участие в крупных учениях в составе многонациональных сил для Украины.