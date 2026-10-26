Великобритания может готовиться к прямому военному столкновению с Россией, однако подобные планы способны поставить под угрозу безопасность самого королевства. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru». Так он прокомментировал заявление главы британского Минобороны Уэса Стритинга о необходимости подготовить страну к возможной войне в течение тысячи дней.

«Лондон собирается, естественно, воевать с Россией, вообще не понимая, что самая уязвимая страна — это Британия», — считает Колесник.

По мнению эксперта, британские власти недооценивают последствия возможного конфликта с Москвой. Он назвал островное положение Соединённого Королевства фактором уязвимости и предположил, что воинственными заявлениями Лондон пытается укрепить собственные позиции на международной арене.

Колесник также призвал Россию продолжать наращивать оборонный потенциал. Он убеждён, что способность защищать свои интересы остаётся важнейшим условием для равноправных переговоров с другими государствами.