«Превратили остров в мишень»: Британию предупредили об опасности войны с Россией
Военный эксперт Колесник заявил о планах Британии начать войну с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Великобритания может готовиться к прямому военному столкновению с Россией, однако подобные планы способны поставить под угрозу безопасность самого королевства. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru». Так он прокомментировал заявление главы британского Минобороны Уэса Стритинга о необходимости подготовить страну к возможной войне в течение тысячи дней.
«Лондон собирается, естественно, воевать с Россией, вообще не понимая, что самая уязвимая страна — это Британия», — считает Колесник.
По мнению эксперта, британские власти недооценивают последствия возможного конфликта с Москвой. Он назвал островное положение Соединённого Королевства фактором уязвимости и предположил, что воинственными заявлениями Лондон пытается укрепить собственные позиции на международной арене.
Колесник также призвал Россию продолжать наращивать оборонный потенциал. Он убеждён, что способность защищать свои интересы остаётся важнейшим условием для равноправных переговоров с другими государствами.
Напомним, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал подготовить страну к возможной войне за тысячу дней. Чиновник подчеркнул необходимость укрепления армии, расширения оборонного производства и взаимодействия с НАТО и США. По его мнению, усиление военного потенциала должно прежде всего удержать потенциальных противников от нападения.