Британия направит миллиарды фунтов на создание дронов и военных технологий
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Великобритания готовится направить дополнительные миллиарды фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности. Главными получателями новых инвестиций могут стать производители беспилотников и разработчики военных технологий. Об этом сообщает The Times.
По информации газеты, о новых вложениях министр финансов Джон Хили объявит 28 октября, когда представит осенний бюджет страны. При этом средства планируют распределять через государственные инвестиционные структуры, а не только напрямую через военное ведомство.
Дополнительное финансирование должны получить Национальный фонд благосостояния Великобритании и Британский бизнес-банк. В дальнейшем эти организации смогут инвестировать деньги в компании, работающие на оборонный сектор.
Как пишет издание, для финансирования инициативы предполагается использовать долгосрочные заимствования. Точный объём новых вложений пока не раскрывается, а окончательные параметры программы станут известны после представления бюджета.
Ожидается, что поддержка позволит британским предприятиям расширить производство и разработку военных технологий.
Ранее Life.ru рассказывал, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал подготовить страну к возможной войне за тысячу дней. По его оценке, к 2030 году потенциальные противники Лондона могут значительно нарастить военный потенциал. Глава ведомства призвал укреплять сотрудничество с НАТО и США.
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