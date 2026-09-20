«Мы уже в серой зоне»: Британские генералы забили тревогу из-за состояния армии

Бывшие высокопоставленные военные Великобритании заявили о проблемах с состоянием вооружённых сил страны и призвали правительство увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает The Telegraph.

Экс-первый морской лорд адмирал Алан Уэст считает, что британские вооружённые силы оказались в сложном положении после многолетнего недофинансирования. По его оценке, страна уже находится в «серой зоне», к проявлениям которой он отнёс кибератаки, появление беспилотников около объектов и угрозы подводным кабелям.

Бывший командующий сухопутными войсками генерал Ник Паркер, как пишет издание, призвал власти откровенно говорить гражданам о существующих рисках. По его мнению, Лондону также необходимо пересмотреть национальные приоритеты с учётом ситуации в сфере безопасности.

К критике присоединился бывший начальник Генштаба Ричард Даннатт. Он возложил ответственность за нынешнюю ситуацию на премьера Энди Бёрнема и канцлера казначейства Джона Хили, обвинив их в недостаточном внимании к вопросам обороны.

Даннатт призвал гарантировать увеличение британских военных расходов до 3,5% ВВП не позднее 2035 года. Именно такой уровень основных оборонных трат предусмотрен обязательствами стран НАТО, тогда как ещё 1,5% должны приходиться на связанные с безопасностью направления.

Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания приостановила ряд крупных военных учений из-за необходимости сократить расходы. Под ограничения попали мероприятия с участием более 90 военнослужащих, включая шестинедельные стрельбы с танками Challenger 2 и вертолётами Apache.