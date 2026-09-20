Многолетнее недофинансирование ухудшило состояние вооружённых сил Великобритании, заявил бывший главнокомандующий ВМС страны адмирал Алан Уэст. Свою оценку он изложил в комментарии газете The Telegraph.

«Наши вооружённые силы много лет сталкиваются с нехваткой финансирования и находятся в весьма плачевном состоянии», — сказал адмирал.

До этого Financial Times сообщила о возможном отказе Лондона от планов довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. По информации издания, Джон Хили намерен пересмотреть этот ориентир из-за недостатка средств. Ранее он сам поставил такую цель, возглавляя министерство обороны.

Претензии к руководству страны высказал и бывший начальник британского генштаба Ричард Даннатт. Он обвинил Энди Бёрнема и Джона Хили в безответственном отношении к национальной безопасности.

Ранее МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании Дхару Долакию. Российская сторона выразила протест против увеличения британских поставок беспилотников и другого оружия Украине. В ведомстве заявили, что такая поддержка продлевает конфликт, усиливает эскалацию и затрудняет политическое урегулирование.