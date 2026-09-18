Лондону указали на последствия: МИД вызвал поверенную Британии из-за поставок оружия Киеву

Временную поверенную в делах Великобритании в России Дхару Долакию вызвали в МИД РФ 18 сентября. Ей заявили решительный протест из-за наращивания Лондоном поставок беспилотников и других вооружений Украине.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Великобритании способствуют дальнейшему затягиванию и эскалации конфликта и отдаляют перспективу его политического урегулирования.

Британской стороне также передали перечень международных обязательств, которые, по оценке Москвы, нарушаются при оказании военной поддержки Киеву. В МИД предупредили о рисках, связанных с продолжением такой политики.

«Российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отдельно подчеркнули, что британские военные объекты на территории Украины, которые используются для нанесения ударов по России, Москва рассматривает как законные военные цели.

В дипведомстве призвали Лондон отказаться от нынешней линии и привести свои действия в соответствие с международными обязательствами. Ответственность за возможное дальнейшее ухудшение ситуации российская сторона возложила на Великобританию.

Ранее в Британии призвали военных напрямую сбивать ракеты и БПЛА над Украиной. С таким заявлением после инцидента с беспилотником на польско-украинской границе выступил бывший министр обороны Бен Уоллес.