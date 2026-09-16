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Опубликовано 16 сентября, 20:00

Минобороны Британии раскрыло имя погибшего на Украине военного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Британский военнослужащий, погибший на Украине, оказался майором разведывательного корпуса армии Великобритании. Пол Уилкс погиб 12 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Минобороны страны.

До этого британские власти подтвердили сам факт гибели военного, однако не раскрывали его личность. Позже стало известно, что погибшему было 40 лет.

Уилкс окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и после этого служил в разведывательном корпусе британской армии. В ходе военной карьеры он также был направлен в Афганистан.

Обстоятельства ДТП, в котором погиб офицер, британское военное ведомство не уточнило. Известно лишь, что инцидент произошёл на территории Украины.

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Ранее эксперт связал активность авиации НАТО у границ Украины с возможной эвакуацией иностранных специалистов после ударов по военным объектам. По его словам, ряд зарубежных бортов направлялся в сторону Украины после сообщений о поражении объектов в зоне конфликта.

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Юния Ларсон
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