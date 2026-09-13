Генерал-майор Владимир Попов связал активность авиации НАТО у границ Украины с недавними успешными ударами ВС России по Краматорску. По словам эксперта, в результате атаки на промзону города были разрушены бетонные укрепления и командный пункт, в котором могли находиться зарубежные инструкторы и наёмники.

За последние двое суток зафиксированы перелеты нескольких специализированных бортов НАТО в направлении Украины. По информации СМИ, данные воздушные суда, неофициально именуемые «летающими моргами», доставили на территорию страны медицинский персонал. Попов как раз таки и предположил, что целью данных рейсов является эвакуация тел иностранных наёмников.

«Вероятно, была необходимость эвакуации раненых и убитых. Как раз потребовалось двое-трое суток, чтобы разобрать завалы и кого-то достать. А они конкретно доставали не своих, а иностранцев», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по транспортной инфраструктуре Славянска. В результате атаки был уничтожен железнодорожный мост, соединявший центральную часть города с восточными пригородами. Центральный пролёт конструкции обрушился, сквозное движение по мосту стало невозможным.