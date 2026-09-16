Иностранных наёмников в Сумской области перевели на отдельную усиленную программу подготовки, рассказал пленный снайпер 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео с его рассказом оказалось в распоряжении ТАСС.

По словам военнослужащего, сначала иностранцы занимались вместе с мобилизованными украинцами. В группе находились пять граждан Бразилии и ещё четыре человека из другой страны.

«Они занимались, учились вместе с нами, а потом разделились, потому что под конец они попросили более усиленный режим обучения. Их отделили от нашей основной группы, и они уже обучались отдельно», — рассказал пленный.

Подготовка продолжалась 51 день и включала тактику, стрельбу, оказание медицинской помощи и ориентирование на местности. Как утверждает снайпер, мобилизованные делали лишь по одному выстрелу из каждого вида стрелкового оружия, включая западные образцы.

Ранее Life.ru рассказывал об усилении вербовки наёмников в странах Латинской Америки. По оценке посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в рядах ВСУ могли находиться до пяти тысяч выходцев из региона.